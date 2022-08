Fernández-Tapias visita a montaxe do festival Latitudes e C. Tangana para o regreso dos grandes concertos a Vigo co Xacobeo 21-22

A delegada territorial de Xunta en Vigo fixo un percorrido polo peirao de Transatlánticos onde se celebrará o festival este 19 e 20 de agosto

A lenda estadounidense Iggy Pop, os irlandeses Two Door Cinema Club, os suecos Manda Diao e os británicos The Vaccines encabezan a primeira edición de Latitudes

C. Tangana actuará no mesmo escenario o vindeiro 23 de agosto e catro días despois será a quenda de Quevedo e Ajax e Prok no Festival de Música Urbana

O Xacobeo 21–22 trae á cidade preto de vinte concertos en Vigo desde mañá ata o vindeiro 18 de setembro

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, fixo este xoves unha visita ao peirao de Transatlánticos no que esta fin de semana celebrarase o Festival Latitudes e o vindeiro martes o concerto de C. Tangana. A representante autonómica realizou un percorrido pola montaxe que acollerá nos vindeiros días a artistas como Iggy Pop e grupos como Two Door Cinema Club dentro da programación musical do Xacobeo 21–22.

Rufus Wainwright, e a partir de mañá regresan os grandes concertos a

a súa última edición no ano 2016 en Santiago de Compostela, chega agora a bo porto como parte da programación musical do Xacobeo 21–22. Así, converterá durante dous días o porto de Vigo nunha nova parada obrigatoria do Camiño de Santiago.

Latitudes arriba a Vigo cun cartel que inclúe algúns dos principais referentes da música rock do panorama internacional. Empezando polos irlandeses Two Door

Os grupos galegos non faltarán, por iso, o seu cartel complétano varias bandas da mesma cidade de Vigo. Entre os invitados a esta cita estará a banda viguesa Aphonnic





