Fernández-Tapias: “Temos 92 propostas para o alugueiro dos locais do casco vello e non imos a aceptar chantaxes nin clientelismos do concello”

A delegada territorial da Xunta en Vigo presidiu este xoves o comité do Consorcio Casco Vello no que se informou da xestión levada a cabo para a dinamización cultural do barrio histórico

“Hai un mes que se aprobou a licitación de arrendamento dos locais cun éxito total pese a oposición do Concello, que o único que intenta é paralizar a rehabilitación e mellora do Casco Vello en busca de réditos electorais”



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Vigo, 28 de xullo de 2022

A delegada territorial da Xunta en Vigo e presidenta do Consorcio do Casco Vello, Marta Fernández–Tapias, presidiu este xoves o comité do organismo rehabilitador no que se deu conta das ofertas para o alugueiro de locais comerciais no barrio histórico. Na sesión informouse de que xa existen un total de 92 propostas para os 20 locais con prezos que van desde o 70 aos 255 euros ao mes.

A licitación dos baixos publicouse o pasado 27 de xuño no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO) e pechouse este xoves. Durante a sesión celebrada por videoconferencia, os representantes do Concello de Vigo mantiveron a súa oposición frontal ao arrendamento dos locais e a súa dinamización cultural.

“Non imos a ceder aos intentos de chantaxe e de clientelismo político por parte do Concello”, sinalou Fernández–Tapias. A representante autonómica lembrou que o Consorcio Casco Vello de Vigo xa propuxo hai máis de dous anos, en febreiro de 2020, o alugueiro dun total de 17 locais para o proxecto “Crea Vigo” cun prezo de 24.816 euros ao ano (sen IVA) e que xa entón atopouse coa postura en contra do Goberno local.

“A permanente negativa do alcalde a calquera investimento da Xunta en Vigo xa bloqueou entón un proxecto moi importante para dinamizar o barrio e agora segue empeñado en boicotear a recuperación do barrio histórico co único obxectivo de obter réditos políticos”, engadiu a delegada.

Como xa explicou a presidenta tras o consello de administración, a postura “sen argumentos” dos representantes municipais busca paralizar a rehabilitación do Casco Vello. “É contraditorio que estean de acordo co Plan de Investimentos e se opoñan aos Orzamentos, contra os que xa votaron en contra dúas veces, non ten sentido e deixa clara a súa intención”, apuntou.

a delegada sinalou que desde a Xunta de Galicia “xa estamos solucionando a carencia de espazos na cidade para as asociacións e entidades de Vigo”, en clara alusión ao Centro do Asociacionismo que está proxectado nos actuais xulgados da rúa Lalín, para o que xa está en marcha o concurso de ideas por parte do Colexio de Arquitectos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando