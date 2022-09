Fernández-Tapias supervisa as obras de humanización e seguridade da estrada PO-330 entre Pereiró e Valadares

A delegada territorial da Xunta en Vigo acudiu este luns ao Alto da Garrida para coñecer o avance da actuación



A mellora do viario busca a convivencia harmónica entre condutores e peóns nunha zona moi urbana atendendo ás demandas de veciños

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, supervisou este luns o avance das obras de mellora da PO–330, a estrada Vigo–Vincios, que comezaron o pasado mes e xuño na zona de Valadares. A representante autonómica supervisou a construción da glorieta do Alto da Garrida que mellorará a seguridade do cruce.

Os traballos comezaron o pasado mes de xuño na zona de Valadares, onde se executa a glorieta para mellorar a seguridade do cruce, cun elevado tráfico de vehículos pesados, xa que dá acceso aos polígonos, ao miradoiro do Monte Alba ou ao viario que vai á Universidade, ao Hospital e ao Parque Tecnolóxico.

“A actuación, nun treito de 7 km, ten como fin acadar a convivencia harmónica entre condutores e peóns nunhas zonas moi urbanas, atendendo ás demandas de veciños e comerciantes da contorna”, sinalou Fernández–Tapias durante a visita.

Durante os meses de xuño e xullo, as obras centraranse na eliminación do tramo de concentración de accidentes e na construción da glorieta da Garrida. Xa en agosto, aproveitouse a época sen clases, actuouse na contorna de dous centros educativos. Por unha banda, no Colexio Barreiro, onde achegouse o paso de peóns á entrada do centro e instaláronse bandas transversais de alerta para atenuar a velocidade. Ademais, no acceso ao CEIP Igrexa Valadares, acondicionouse o radio de xiro de entrada e saída dos autobuses para incorporarse á PO–330.

Fernández–Tapias avanzou tamén que en outono se acometerá outra glorieta de acceso á piscina e ao pavillón; e en decembro comezarán xa as obras na contorna de Pereiró, urbanizando un treito de 450 metros, entre a rotonda que está fronte ao cemiterio e serve de enlace do viario da universidade.

Nesa zona de Pereiró, a delegada territorial indicou que a Xunta agarda que o Concello de Vigo aproveite, finalmente, as obras para renovar os servizos municipais, de abastecemento, saneamento ou depuración, como correspondería, para evitar ter que levantar despois novamente a estrada para actuar neses servizos.

A actuación da Xunta engloba outras accións como a sinalización horizontal ou elementos físicos para reforzar a seguridade noutras 3 interseccións (en Carneiras, Carregal e O Portal) e as melloras de accesibilidade ou a reparación de beirarrúas onde sexa necesario.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando