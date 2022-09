Fernández-Tapias remarca a importancia estratéxica das competicións náuticas como polo de atracción turística

A delegada territorial da Xunta en Vigo participou na presentación do Campionato de España de J80–Trofeo Gestilar que se disputa este fin de semana en Baiona



Destacou que eventos como este contribúen á promoción “do noso litoral como un auténtico campo de competición e a visibilizar a riqueza paisaxística da costa galega”



Baiona (Pontevedra), 15 de setembro de 2022.–

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, asistiu hoxe á presentación do Campionato de J80–Trofeo Gestilar, que se disputará do 16 ao 18 de setembro, e que reunirá na baía de Baiona ás mellores embarcacións da frota nacional.

Durante a súa intervención, a representante autonómica remarcou a importancia estratéxica das competicións náuticas como polo de atracción turística, por canto contribúen á promoción “do noso litoral como un auténtico campo de competición e a visibilizar a riqueza paisaxística da costa galega”, dixo.

Fernández–Tapias felicitou ao Monte Real Club de Yates de Baiona por este segundo ano como anfitrión do Campionato de España tras o éxito da celebración do 2018 e gabou a calidade técnica e profesional dos regatistas galegos que compiten nesta categoría. A delegada atribuíu así ao club baiones, que o vindeiro ano acollerá o Mundial de J80, que na actualidade sexa unha das clases máis numerosas e exitosas da vela española, con 190 unidades das que 130 compiten en diferentes puntos do país.

“Voso foi o empeño por impulsar esta clase en Galicia e en España e a día de hoxe o obxectivo está cumprido”, sinalou, para engadir que a cita internacional que o Monte Real Club de Yates celebrará o vindeiro ano “é un reto importante, pero tamén un recoñecemento ao esforzo que sempre

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando