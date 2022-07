Fernández-Tapias reitera ao Concello por carta que comunique a data de fin de obra para poñer en marcha a estación e agarda que “por respecto aos vigueses non haxa actitudes desleais”

A delegada territorial da Xunta en Vigo remitiu hoxe unha nova carta ao Concello para pedir outra vez que informe oficialmente sobre a data en que estarán acabados os accesos e así poñer en marcha o traslado da Estación de Autobuses



“Sería un xesto de deslealdade muy difícil de aceptar e comprender, que o alcalde procedese á posta en servizo do túnel de Lepanto sen informar coa antelación necesaria á Xunta de Galicia”, sinala



A Consellería de Infraestruturas xa veuse na obriga de atrasar a apertura da estación ao ter rematado o prazo do 4 de xullo dado ao Goberno local para que achegase a documentación necesaria para activar o traslado dos servizos



O Concello aínda non presentou a documentación acreditativa de que o 31 de xullo terá rematados os accesos, tampouco a autorización imprescindible do Ministerio de Transportes para o seu uso nin o plan de seguridade necesario para os túneles

delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, remitiu este xoves unha nova carta ao Concello de Vigo na que reitera a necesidade de que informe sobre a data en que estarán en servizo os accesos necesarios para poñer en marcha a Estación de Autobuses Intermodal de Urzaiz.

A representante autonómica solicitou de novo, tal e como xa fixera a Consellería de Infraestruturas o pasado 26 de xuño, a confirmación oficial de que a parte da obra levada a cabo polo Goberno local está acabada, de maneira que a Xunta poida poñer en marcha todo o proceso de traslado da estación e informar aos cidadáns.

“Lamentablemente, a pesar da insistencia da Xunta, estas peticións non foron atendidas e, transcorrido xa máis de mes e medio desde a finalización da estación de autobuses, non dispoñemos da información imprescindible para a activación do proceso da súa pota en servizo”, explica Fernández–Tapias na carta dirixida ao alcalde de Vigo, Abel Caballero. A delegada engade que

A Xunta de Galicia anunciou a primeiros de xullo que estaba en disposición de abrir a estación de autobuses intermodal de Vigo o vindeiro día 1 de agosto, como tiña previsto inicialmente, pero finalmente non será posible ante a falta de confirmación oficial, por parte do Concello, de que nesa data terá rematados os accesos e contará coa autorización necesaria do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para o seu uso, así como o plan de seguridade dos túneles.





“Sería, en consecuencia, un xesto de deslealdade moi difícil de aceptar e comprender, que o Concello de Vigo procedese á posta en servizo do túnel de Lepanto sen informar coa antelación necesaria á Xunta de Galicia. E sería, sobre todo, motivo dun grave prexuízo para a cidadanía, privados inxustificadamente dunha nova estación de autobuses xa rematada”, sinala a delegada. Ademais, incide en que agarda que “non haxa actitudes e fotos desleais que suporían unha grave falta de respecto para os vigueses”.

O Goberno galego remitiulle o pasado 27 de xuño un escrito ao Concello de Vigo solicitándolle a confirmación oficial de que o 31 de xullo tería rematados os accesos, como avanzara na comisión técnica de seguimento o 2 de xuño, e tamén solicitándolle a autorización imprescindible do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para facelo.

Cumprido o prazo dado polo Goberno galego, necesario para organizar o traslado de estación, o Concello de Vigo non achegou a documentación acreditativa imprescindible de que o 1 de agosto os autobuses poderán entrar e saír desde os novos accesos que executa o propio Concello nin trasladou a autorización do Ministerio para o seu uso.

Sen esa confirmación a Xunta non puido activar os traballos para o traslado da actividade da estación de autobuses, que inclúe un complexo proceso de información aos concesionarios e usuarios e precisa dunha antelación suficiente, estimada nun mes.

O Goberno galego cumpriu co seu compromiso cos vigueses, ao ter xa finalizada e recepcionada a estación de autobuses intermodal desde o pasado 10 de xuño, logo dun investimento autonómico de 18 M?, que quere poñer ao servizo dos cidadáns canto antes.

Normal 0 false 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando