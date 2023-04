Fernández-Tapias recibe á directiva do novo Clúster Náutico Ría de Vigo

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 26 de abril de 2023

A delegada territorial da Xunta, Marta Fernández–Tapias, mantivo este mércores un encontro coa directiva do novo Clúster Náutico Ría de Vigo para coñecer o seu programa de accións destinadas a promover a profesionalización do sector, así como a súa promoción e desenvolvemento comercial.

A representante autonómica recibiu aos representantes do clúster, encabezados polo seu presidente, Jorge Alonso, e os directivos José Antonio Portela e Zulema Prado. Fernández–Tapias animounos a promocionar a cultura náutica e amosou a súa disposición e a do Goberno galego para colaborar coa asociación en todo o necesario para colaborar na competividade das empresas e entidades do sector.





