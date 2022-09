Fernández-Tapias presenta o libro “A muller no mar: historia de soños cumpridos” e destaca a labor dos autores para poñer en valor ás pioneiras galegas

A delegada territorial da Xunta en Vigo acudiu este venres á presentación da obra escrita por Bartolomé Cánovas e Raúl Villa

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, participou este venres na presentación do libro “A muller no mar: historia de soños cumpridos” celebrada no Edificio de Sesións da Autoridade Portuaria. A representante autonómica destacou a labor dos autores para poñer en valor ás pioneiras galegas que desde hai séculos traballaron no mar.

“O papel da muller no mar foi fundamental e era moi necesario unha obra como esta para valorar a valentía e o esforzo de todas elas na procura da igualdade”, sinalou Fernández–Tapias nun acto no que estivo acompañada polo presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña.

Escrito por Bartolomeu Cánovas e Raúl Villa, esta obra conta con prólogo da conselleira

Mar, Rosa Quintana. Nesta obra o lector poderá atopar dous períodos históricos ben diferenciados. En palabras dos propios autores, a primeira parte “remóntase á época do século

, tempos escuros nos que xa houbo mulleres que se abriron paso”.

A segunda, recolle o testemuño directo “doutras mulleres que neste momento aínda están a facer historia”. Varias persoas compartiron as súas experiencias vitais cos autores e estes recollen as súas vivencias. “Do relato xeral deste libro despréndese a satisfacción desas mulleres por alcanzar os seus soños ao cumprir uns obxectivos que ata fai moi pouco estábanlles prohibidos por lei”, explicaron os escritores.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando