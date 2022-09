Fernández-Tapias participa na apertura do Simposium Urban Solutions que analiza en Vigo o futuro das cidades en torno a enerxía, a mobilidade e os servizos

A delegada territorial da Xunta destacou as xornadas como “unha oportunidade para redefinir un modelo produtivo que poña no centro á innovación, a sustentabilidade e o respecto ao medio ambiente”.

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, asistiu este martes a apertura do Simposium Urban Solutions que se celebrará en Vigo desde o 20 ao 22 de setembro. As xornadas analizarán o futuro das cidades en torno a enerxía, a mobilidade, a iluminación e infraestruturas e os servizos municipais.

“Vigo e Galicia están ante unha grande oportunidade para redefinir un modelo produtivo que poña no centro á innovación, a sustentabilidade e o respecto ao medio ambiente. Pero a transición enerxética só será xusta se é compatible co desenvolvemento industrial e a garantía de emprego, así como co benestar da cidadanía”, sinalou a representante autonómica durante a presentación do evento.

Fernández–Tapias estivo acompañada durante o acto celebrado no Círculo de Empresarios por Roberto Carlos González, director del Simposium; Nonito Aneiros, secretario do Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), e Maica Larriba, subdelegada do Goberno en Pontevedra.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando