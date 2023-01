Fernández-Tapias e Nava Castro izan a bandeira Q de Calidade no Liceo Marítimo de Bouzas

A delegada territorial da Xunta en Vigo e a directora de Turismo de Galicia fixeron entrega do galardón ao presidente da entidade, Miguel Pereira

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, fixeron entrega este martes ao presidente do Liceo Marítimo de Bouzas, Miguel Pereira, da bandeira Q de Calidade lograda pola entidade polos seus servizos prestados no ano 2022. O galardón, que foi izado ante a entidade social e deportiva viguesa, recoñece a súa localización, o equipamento do que dispoñen e os servizos que ofrecen.





