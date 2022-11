Fernández-Tapias inaugura en Vigo o Congreso e a Asamblea Nacional do Alumnado de Enxeñaría Industrial

A delegada territorial da Xunta en Vigo destacou a presenza na cidade dos representantes de alumnos de 15 universidades españolas

A xuntanza en Vigo coincidirá co 40 aniversario da creación da Aerraaiti e combinará unha parte formativa con diferentes visitas a empresas locais

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, participou este mércores na inauguración do LXVII Congreso da Aerraiti (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Enxeñaría Industrial) que durante esta semana (do 2 ao 6 de novembro) reúne na cidade a medio cento de delegados de estudantes de 15 universidades de todo o territorio nacional.

“Aproveitade o tempo para ampliar a vosa representación estudantil, conectade tamén co tecido empresarial vigués do que podedes aprender moito e establecede redes de contactos e colaboracións con outros institucións que poden enriquecer a vosa formación”, sinalou a representante autonómica durante a súa intervención.

A xuntanza en Vigo coincidirá co 40 aniversario da creación da Aerraaiti e combinará unha parte formativa, incluíndo neste apartado unha mesa redonda sobre transición enerxética, na que se contará coa participación de representantes do INEGA, Repsol, Iberdrola e a propia UVigo, con diferentes visitas a empresas locais, entre elas GKN Driveline.

Ademais, os representantes do alumnado realizará tamén visitas ao Porto de Vigo, aos laboratorios da propia escola e do Cintecx, o Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais. O programa pecharase no edificio Redeiras coa celebración, venres e sábado, da Asemblea Xeral, o acto de maior transcendencia dentro de toda a programación e na que, entre outras cuestións, se procederá á renovación das comisións e dos cargos que procedan da Xunta de Goberno.

No acto de presentación, a delegada territorial da Xunta estivo acompañada por José Luis Míguez Tabarés, vicerreitor de Planificación e Sostibilidade; Juan Pardo, director da Escola de Enxeñería Industrial; José Antonio Galdón, presidente do Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti), e Santiago Gómez–Randulfe, presidente del Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais.

