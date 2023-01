Fernández-Tapias estuda co sector hoteleiro medidas para desestacionalizar o turismo en Vigo

A delegada territorial da Xunta mantivo unha xuntanza con representantes dunha vintena de establecementos hoteleiros en Vigo

“Temos potencial para promover a cidade como punto de destino durante todo o ano”, asegurou

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 25 de xaneiro de 2023

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, mantivo este mércores unha xuntanza con representantes dunha vintena de establecementos hoteleiros, todos eles integrados na Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi) para estudar e planificar medidas coas que impulsar a promoción da cidade como destino turístico durante todo o ano.

“Temos un magnífico potencial para converternos en destino turístico de primeiro orde e debemos por en marcha medidas para desestacionalizar a chegada de visitantes e ser un referente os doce meses do ano”, sinalou a representante autonómica.

Fernández–Tapias destacou o éxito da programación do Ano Xacobeo 21–22, coa celebración de eventos culturais, así como o incremento da chegada de peregrinos a través do Camiño Portugués da Costa, que xa representa o 7% do total e recuperou o terceiro posto como ruta máis demandada tras o Camiño Francés e o Camiño Portugués. Neste sentido, tamén recibiu propostas por parte dos hoteleiros para organizar novos eventos culturais, deportivos e gastronómicos que poidan favorecer a chegada de visitantes.

Por outra banda, a delegada territorial informou a todos os presentes de que o pasado 23 de decembro de 2022 publicouse a resolución pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, e establécese a súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2023.

O crédito inicial das achegas son de 3,5 millóns de euros, dos que 2,7 van dirixidas a aloxamento e outros 800.000 para restauración. Segundo destacou, trátase dun incremento dun 75% respecto do importe destinado a esta convocatoria en 2022 (2 millóns) e este incremento repercute nos establecementos de aloxamento, que pasan de 1,2 a 2,7 millóns (125% máis).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando