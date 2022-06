Fernández-Tapias entrega aos vigueses as once bandeiras azuis concedidas ás súas praias

A delegada territorial da Xunta en Vigo achegouse ata a Praza do Rei cos distintivos despois de que ningún representante municipal acudira o mércores ao acto en Marín

Vigo, 23 de xuño de 2022

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, acudiu este xoves á Casa do Concello para facer entrega oficial aos vigueses das once bandeiras azuis coas que foron galardoadas este ano ás praias do municipio. A representante autonómica achegouse ata a Praza do Rei para entregar os distintivos correspondentes aos areais de Vigo.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo chegar os galardóns á Delegación da Xunta en Vigo despois de que ningún representante municipal acudira o pasado mércores ao acto celebrado en Marín, no que se fixo entrega das 112 bandeiras obtidas por Galicia.





