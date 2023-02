Fernández-Tapias destaca a reactivación do Casco Vello de Vigo tras a apertura de novos negocios grazas a adxudicación de locais por concurso público

A delegada da Xunta en Vigo visitou este martes aos novos emprendedores que xa abriron as súas portas no barrio historico da cidade



“A pesar do bloqueo municipal á rehabilitación do Casco Vello e a novas vivendas de protección, logramos dinamizar a zona”, afirmou Fernández–Tapias



Denuncia cinco proxectos en marcha e outros nove planificados, cun investimento total de 3 millóns de euros, están paralizados pola negativa do Concello



A delegada territorial da Xunta en Vigo e presidenta do Consorcio Casco Vello, Marta Fernández–Tapias, visitou este martes aos novos emprendedores que xa abriron os seus

negocios con actividades comerciais e culturais no barrio histórico da cidade.

Fernández–Tapias visitou este martes a Fundación Dante Alighieri, dous novos estudos de arquitectura en Ferrería e San Sebastián, un centro de ioga e dúas empresas do sector audiovisual. Ademais, existen novas ofertas comerciais cun local de artesanía téxtil, unha academia de cómic, outra de inglés e un establecemento de artesanía cerámica.

A delegada lembrou que o Goberno municipal xa bloqueara hai dous anos a iniciativa da Xunta para un novo proxecto cultural con emprendedores e que a día de hoxe ten paralizado o orzamento e o plan de investimentos do Consorcio Casco Vello. “A xestión do Consorcio continúa adiante e logramos dinamizar a zona a pesar da negativa do Concello á rehabilitación do Casco Vello ”, recalcou.

