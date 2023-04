Fernández-Tapias destaca o incremento de peregrinos en Vigo na súa ruta xacobea polo Camiño da Costa

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 27 de abril de 2023

A delegada territorial da Xunta, Marta Fernández–Tapias, participou este xoves no quinto encontro do ciclo Xacobeo Peregrinas, que se celebrou no Museo do Mar de Galicia coa participación de Gabriela González, directora de Comunicación e Responsabilidade Social Corporativa de Vegalsa–Eroski; Teresa Portela, subcampioa olímpica, e Guadi Galego, cantante e compositora.

A representante autonómica destacou o importante incremento de peregrinos en Vigo grazas á ruta xacobea e a apertura do novo albergue Juan Manuel López Chaves no barrio do Berbés. Fernández–Tapias relatou as accións máis recentes da Xunta no Camiño da Costa, un dos roteiros de peregrinación con maior afluencia.

Así, explicou que o Camiño Portugués da Costa recibiu en 2022 un total de 30.630 peregrinos, o que supuxo o 6,99 % do total das rutas xacobeas, e recuperou o terceiro posto como ruta máis demandada tralo Camiño Francés e o Camiño Portugués. Ademais, s ubiu máis de dos puntos respecto do ano 2021 (4,44 %) e superou de novo aos camiños Inglés, Norte e Primitivo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando