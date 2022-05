Fernández-Tapias destaca o importante incremento de recursos dirixidos á mellora da atención a saúde mental

A representante autonómica recorda que a nova convocatoria do Goberno galego está aberta con achegas de máis de 840.000 euros para este tipo de entidades

Lembra que no marco do Plan de Saúde Mental a Xunta de Galicia puxo en marcha no Nicolás Peña de Vigo o primeiro dos sete hospitais de día infanto–xuvenís

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, visitou este luns as instalacións da Asociación Doa Saúde Mental de Vigo onde puido coñecer a actividade que se leva a cabo gracias aos programas do Goberno galego en materia sociosanitaria.

“A Xunta está absolutamente implicada na busca de solucións para un problema que afecta a nosa sociedade como son os problemas mentais, especialmente en idades temperás, e a Asociación DOA é o mellor exemplo”, sinalou Fernández–Tapias.

A entidade dispón dun total de 10 prazas e realizaron máis de 3.000 intervencións nos dous últimos anos. A través do concerto que ten DOA coa Consellería de Sanidade reciben anualmente preto de 500.000 euros.

Neste marco lembrou que o Goberno galego xa ten aberta a segunda convocatoria con achegas de máis de 840.000 euros para este tipo de entidades, que remata este 12 de maio. Tal e como informou

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.