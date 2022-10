Fernández-Tapias destaca a figura do escritor portugués José Saramago na apertura das Xornadas Internacionais en Vigo polo do centenario do seu nacemento

A delegada territorial de Xunta en Vigo deu a benvida aos participantes nas conferencias que se celebrarán na sede do Parque Nacional Illas Atlánticas

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, participou este mércores na presentación das VII Conferencia Internacional José Saramago que se celebran na cidade con motivo do centenario do nacemento do escritor portugués. A representante autonómica deu a benvida aos conferenciantes, un total de 61 persoas procedentes de 41 universidades de 18 países, e destacou a figura do premio Nobel portugués, así como a importancia universal do seu pensamento e tamén a súa conexión con Vigo.





