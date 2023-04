Fernández-Tapias destaca a consolidación de Vigo Porté, con máis de 1.500 bailaríns e 400 coreografías, para converter á cidade en referente internacional da danza

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, acudiu este sábado ao Auditorio Mar de Vigo para presenciar a segunda xornada do evento internacional de disciplinas de baile Vigo Porté que se celebra na cidade ata o 1 de maio . A representante autonómica estivo acompañada no escenario do Auditorio Mar de Vigo pola directora do evento, Lorena López, e o presentador e presidente do xurado, Javier Castillo “Poty”.

Durante os días 28, 29 e 30 de abril e 1 de maio o Auditorio Mar de Vigo acollerá esta celebración da terceira edición do Trofeo de Baile Internacional “Vigo Xacobeo” nas diferentes categorías: Mini, Infantil, Junior e Absoluta e coas seguintes disciplinas: Clásico, Folclore, Fusión, Lírico, Musicais+BSO e Urbano.

Na tarde deste sábado 29, Día Internacional da Danza, no Centro Comercial Vialia Estación de Vigo celébrase a Master Class de Jazz Musical impartida polo coreógrafo Toni Espinosa e a continuación a conferencia “A Excelencia na Danza”, que contará co actor, cantante e bailarín Millán de Benito como artista invitado.

