Fernández-Tapias destaca a consolidación da travesía a nado “Batalla de Rande” como unha das probas en augas abertas máis duras de Europa

A delegada territorial da Xunta presentou a décima edición da proba de natación que se disputará o vindeiro sábado, 18 de xuño, entre Cíes e San Simón

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, participou este luns na presentación da X Batalla de Rande de Natación, da que destacou a súa consolidación como unha das probas máis relevantes no calendario nacional e internacional.

“Encantaríanos que a Batalla siga crecendo e consolídese como a proba máis importante de augas abertas de España e unha das máis duras de Europa e desde a Xunta de Galicia ofrecemos o noso apoio”, sinalou a representante autonómica.

A presentación da décima edición da proba celebrouse este luns na Casa do Deporte de Vigo coa presenza de Aitor de Luis, director da proba; Andrés Carrera, delegado de Augas Abertas da Federación Galega de Natación; Amaia de Luis, presidenta do Club Natación Batalla de Rande; Javier Ferreira, da Asociación Busca e Salvamento Galicia; César Ballesteros, do Hotel Sercotel Bahía, e Daniel Benavides, xefe do Servizo de Deportes da Xunta en Vigo.

A Travesía a Nado Batalla de Rande ? Trofeo Carlos Conde terá lugar o vindeiro 18 de xuño e cubrirá os 27 quilómetros entre as Illas Cíes e a Illa de San Simón. A proba bateu o seu récord de preinscricións, cun total de 253, e contará finalmente con 95 nadadores (12 mulleres), dos que 85 son españois e 10 estranxeiros.

Ademais, haberá 130 voluntarios, entre os 45 kayakistas, 10 socorristas, 13 sanitarios e 62 persoas de apoio e 66 embarcacións, dos que tres son medicalizadas, 12 de control, 3 da dirección da carreira, 4 de avituallamento, 5 de seguridade e 40 kayaks.

