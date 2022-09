Fernández-Tapias confirma o “sold out” para o concerto de Muse en Balaídos, dentro do programa Xacobeo 21-22, tras venderse 2.000 novas entradas “en tres minutos”

A delegada territorial da Xunta valora a elevada demanda dos novos tíckets vendidos como exemplo do éxito da programación do Xacobeo 21–22

“Estamos ante o evento musical máis importante do ano en Galicia, que ademais supón o regreso dos grandes concertos a Balaídos”, sinalou

O grupo británico saltará ao escenario este xoves (22:15 horas) despois dos teloneiros: os vigueses The Killer Barbies (20:00h) e os ingleses Years&Years (21:00h)

Máis de 120 altofalantes, 150.000w de iluminación, 100 medios acreditados e máis de 450 operarios para a montaxe no estadio de Balaídos

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, confirmou este mércores que as 2.000 novas entradas que saíron á venda a primeira hora do día para o concerto de Muse en Balaídos, programado dentro dos Concertos do Xacobeo 21–22, quedaron esgotadas en “tres minutos”. A alta demanda existente para a actuación do grupo británico quedou patente a partir das 10:00 horas, momento no que os tíckets foron postos de novo a disposición do público e confirmouse polo tanto o “sold out”.

Así, o aforo total para o concerto será de 17.000 persoas, logo de que as primeiras 15.000 postas á venda duraran tan só 24 horas nas billeteiras online. “É o mellor exemplo de que estamos ante o evento musical de maior importancia do ano en Galicia”, sinalou a representante autonómica. Fernández–Tapias. “Non hai mellor maneira de celebrar o regreso dos grandes concertos a Balaídos máis de 20 anos despois”, engadiu.

A delegada anunciara este martes a saída á venda doutras 2.000 entradas máis tras a aprobación da modificación do Plan de Autoprotección. A día de hoxe continúa a montaxe do escenario, que comezou o sábado e que estará rematado este xoves. Xa hai máis dun centenar de peticións de medios de comunicación para dar cobertura ao evento. Muse saltará ao escenario ás 22:15 horas e os teloneiros serán os vigueses The Killer Barbies (20:00h) e os ingleses Years&Years (21:00h).

Para o concerto sobre o escenario de Balaídos traballan técnicos de son, iluminación, vídeo, backline, riggers, escenógrafos, electricistas e condutores. O estadio vigués disporá dunha potencia de 150.000w de iluminación e 40.000w de son, ademais de 473 focos e máis de 120 altofalantes. Para o transporte do material foron necesarios 16 camións e na montaxe do escenario hai máis de 450 operarios, entre os que se inclúen preto de 80 persoas do propio equipo de Muse.



17 de xuño: Pat Metheny ? Auditorio Mar de Vigo

26 de xuño: Marisa Monte ? Afundación

7 de xullo: Agnes Obel ? Afundación

10 de xullo: Leon Bridges ? Auditorio Mar de Vigo

2 de xullo (Afundación)



6 de xullo: Fat Freddy’s Drop

17 de xullo: Steve Vai

22 de xullo: Yann Tiersen

9 de agosto: Texas

(Porto de Vigo)

19 de agosto: Two Door Cinema Club, Mando Diao, Bala e Zalomon Grass

20 de agosto: Iggy Pop, The Vaccines, Aphonic, Furious Monkey House

23 de agosto (Porto de Vigo)

Prok

Quevedo

Califato

Sila Lúa

Safree

:

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando