Fernández-Tapias avanza uns orzamentos para Vigo que disparan o gasto social por riba dos 142 M€

A delegada territorial da Xunta detallou hoxe as contas autonómicas na cidade, que destinan 91M? de fondos ao apoio e protección das familias e persoas; un 18% máis

En canto a investimento sanitario, puxo de relevo os máis de 30,7M? que se destinan a novas infraestruturas, melloras sanitarias e equipamentos médicos nos hospitais

Destacou o investimento de 12,5 M? para o Centro de Asociacionismo de Vigo; os 15 M? para a reforma da ETEA e a humanización da Avenida de Galicia; os 14,3 M? para a urbanización do polígono 1 da ampliación de Navia; ou os 14 M? do IES de Navia

Unhas contas que, dixo, volven a situar ao Executivo galego como a administración que máis inviste na cidade, tras finalizar as obras da Cidade da Xustiza (42 M?); a estación de autobuses intermodal de Vigo (18 M?); e a ampliación do Ifevi (8,3 M?)

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, avanzou hoxe as principais partidas orzamentarias das contas autonómicas para 2023, que disparan o gasto social na cidade por riba dos 142

, atendendo ás liñas marcadas como prioritarias no deseño contable do Executivo galego.



“En momentos excepcionais hai que tomar medidas excepcionais”, anotou Fernández–Tapias, quen destacou que os orzamentos cara o vindeiro ano, os máis elevados na historia da Comunidade, reforcen o apoio e protección das familias e das persoas; impulsen a dinamización económica e o fortalecemento dos servizos públicos; apliquen medidas de aforro e

eficiencia enerxética, e de protección do medio ambiente, loita contra a seca e o cambio climático; e recollan rebaixas de impostos que suporán uns aforros medios por galego de 476 euros respecto ao 2009.

A delegada fixo así especial fincapé nos fondos destinados pola Consellería de Política Social a Vigo, que crecen un 18% con respecto ao 2022 ata os 91

. Entre outras medidas, destacou a gratuidade das escolas infantís de 0 a 3 anos (6

M?), o servizo de axuda no fogar (5,6M?) ou a tarxeta benvida e bono coidado (3,7 M?). Partidas que se suman aos 2,5 M? que destinará o departamento autonómico para o proxecto de mellora e reforma do CRAPD Vigo.

En canto a investimento sanitario, puxo de relevo os máis de 30,7M? que se destinan a novas infraestruturas, melloras sanitarias e equipamentos médicos nos hospitais vigueses, entre os que figuran

que a Xunta investirá no novo centro integral de saúde (CIS) Olimpia Valencia de Vigo. “Un orzamento histórico, o maior dos últimos anos, dirixido aos hospitais e a atención primaria cun crecemento do 91,8% respecto a este 2022, o que ven a reforzar o compromiso do Goberno galego co servizo público de saúde desta área”, aseverou.

Segundo detallou a representante autonómica, o Hospital Álvaro Cunqueiro contará cun investimento que ascende a 5,3

para executar obras de reforma nas novas unidades de enfermidades raras, necropsias e de hospitalización psiquiátrica infanto–xuvenil, así como nas áreas de rehabilitación cardíaca e de hospitalización a domicilio. No caso do Meixoeiro, resérvanse preto de 352.000 para a liquidación das obras de climatización do hospital que están a punto de finalizar tras un investimento de 3,7

Asemade, indicou que se consignan para o CHUVI 12,2

fondos para equipos de alta tecnoloxía hospitalaria; 3,3

M? para a renovación de 5 TACs, entre eles un de tecnoloxía espectral que mellora a capacidade diagnóstica e diminúe as doses de radiación; 2,6 M? para 2 resonancias magnéticas; 2,5 M? para un equipo PET–TC e 593.000 euros para un de Radioloxía Vascular; e 2 M? para a renovación de 3 gammacámaras e 2 salas de hemodinámica.

En materia educativa, Fernández–Tapias elevou as inversións a preto de 19M?, dos que 14 corresponden ao compromiso do Goberno galego coa construción do novo IES de Navia. Dese custe total, blíndanse 220.000 euros para arrancar xa coa redacción do proxecto, “sempre e cando o Concello de Vigo asine o convenio para a cesión dos terreos que lle foi remitido hai meses”, apuntou. Segundo dixo, “trátase da obra educativa máis ambiciosa prevista para Galicia” nunha cidade que, recordou, aglutina o maior investimento en infraestruturas escolares con máis de 27M? en obras de mellora, ampliación ou rehabilitación.

Asemade, destacou que o capítulo de investimentos reflicten 3 dos 12,5 M? que a Xunta destinará a converter o actual edificio dos xulgados da rúa Lalín no futuro centro de asociacionismo vigués, no que se habilitaran locais para a súa posterior cesión a asociacións sociais e culturais da cidade.

No que respecta á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, Fernández–Tapias indicou que os orzamentos reservan unha partida de cerca de 7 M? para os proxectos correspondentes á urbanización do PS–1 do ámbito da antiga ETEA e á reforma da Avenida de Galicia. Recordou así que o desenvolvemento deste ámbito vai a supoñer un investimento por parte da Xunta de preto de 15 M? para gañar un novo espazo público para a cidadanía, ao tempo no que insistiu en que a cesión dos terreos por parte do Concello faise imprescindible para poder licitar a obra. “Trátase dun paso esencial para culminar a execución da residencia da Fundación Amancio Ortega”, engadiu. Tamén recollen a partida correspondente á transformación histórica do Berbés, o novo proxecto de senda peonil e ciclista na Avenida de Beiramar con 2 M?.

En materia de vivenda, a delegada afirmou que os orzamentos da Xunta para o 2022 apostan por un importante investimento para facer realidade o proxecto de ampliación de San Paio de Navia, incluíndo 8,9 dos 14,3 M? da licitación do primeiro dos tres polígonos nos que se divide este ámbito. Este obra, pendente da aprobación definitiva do proxecto de urbanización por parte do Goberno local –imprescindible para a súa adxudicación– permitirá a construción de 733 vivendas protexidas, das que 207 serán de promoción pública construídas polo propio IGVS, e para as que se recollen outros 3,7 millóns de euros. En total 12,6 millóns de euros para este barrio vigués por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Os tres polígonos que compoñen a ampliación do solo residencial de San Paio de Navia abrangue unha superficie total de 265.000 metros cadrados no que se prevé realizar un investimento público–privado de 256 M? co fin de habilitar un total de 1.600 novas vivendas protexidas.

Outras actuacións ás que fixo referencia a delegada son os 1,6 M? reservados para o transporte metropolitano (ATM–Vigo, ATG) e os 2,3 M? para a tarxeta xente nova, que garanten a gratuidade do transporte público interurbano que depende de la Xunta de Galicia aos menores de 21 años. Tamén aos máis de 20,7 millóns de euros que destina a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación ás distintas iniciativas e programas para a estimulación e consolidación de novos proxectos empresariais na cidade.

Asemade, resérvase unha partida de de 3

M? para a reforma das pistas de atletismo e de

nhas contas comprometidas coa cidade e cos veciños e veciñas de Vigo, nun momento no que debemos sumar esforzos para a reactivación económica e social”. “Unhas partidas que volven a situar ao Executivo galego como a administración que máis inviste na cidade”, engadiu, tras dar por finalizadas as obras da Cidade da Xustiza (

42 M?); a estación de autobuses intermodal de Vigo (18 M?); e a ampliación do Ifevi (8,3 M?).







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando