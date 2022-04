Fernández-Tapias: "O apoio da Xunta foi determinante para que Galicia lidere a recuperación do turismo a nivel nacional"

?A delegada territorial da Xunta en Vigo inaugurou hoxe a xornada “Desafío e oportunidades para a empresa turística” organizada pola Federación Provincial de Empresarios de Hostalería de Pontevedra

120 Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Vigo, 18 de abril de 2022.–

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, fixo hoxe fincapé na enorme capacidade de reacción da empresa turística nun contexto de incerteza marcado pola crise sanitaria da covid–19. Un complexo escenario no que considerou determinantes as ferramentas e liñas de axuda activadas pola Xunta de Galicia e que supuxeron preto de 130 millóns de euros.

“Son moitas as iniciativas que se están a despregar en Galicia para acadar os obxectivos que nos están permitindo liderar a recuperación do turismo a nivel nacional”, sinalou. No mesmo sentido, Fernández–Tapias destacou que “estamos poñendo Galicia de moda”.

A representante autonómica pronunciouse neste termos coincidindo coa inauguración este luns da xornada “Desafío e oportunidades para a empresa turística”, organizada pola Federación Provincial de Empresarios de Hostalería de Pontevedra (Feprohos) na Confederación de Empresarios de Pontevedra.

A representante autonómica pronunciouse neste termos coincidindo coa inauguración este luns da xornada “Desafío e oportunidades para a empresa turística”, organizada pola Federación Provincial de Empresarios de Hostalería de Pontevedra (Feprohos) na Confederación de Empresarios de Pontevedra.

Fixo así referencia aos plans de rescate e as axudas específicas para equipamento, infraestruturas e dixitalización ou para paliar os efectos do peche do ocio nocturno. Tamén nomeou os programas de incentivo ao consumo como o exitoso Bono Turístico, o Elixe Galicia ou o Verán Outono Termal.

Fixo así referencia aos plans de rescate e as axudas específicas para equipamento, infraestruturas e dixitalización ou para paliar os efectos do peche do ocio nocturno. Tamén nomeou os programas de incentivo ao consumo como o exitoso Bono Turístico, o Elixe Galicia ou o Verán Outono Termal.

“Desde Galicia apostamos por vosoutros, e non foi unha opción, foi un exemplo do compromiso co desenvolvemento socioeconómico de Galicia e do turismo como acicate da recuperación na etapa postcovid”, apuntou.

“Desde Galicia apostamos por vosoutros, e non foi unha opción, foi un exemplo do compromiso co desenvolvemento socioeconómico de Galicia e do turismo como acicate da recuperación na etapa postcovid”, apuntou.

Ademais, a delegada tamén agradeceu a implicación do sector da hostalería e o comercio de Vigo coa sinalización do Camiño da Costa nos establecementos para que os peregrinos poidan guiarse no centro da cidade. “Grazas pola vosa valentía, a iniciativa foi un éxito e a a vosa implicación permitiu paliar a falta de sinais nas rúas”, apuntou Marta Fernández–Tapias.

120

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.