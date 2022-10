Fernández-Tapias apoia as demandas da Policía Nacional para o aumento da plantilla en Vigo

A delegada territorial da Xunta en Vigo participou nos actos programados pola Confederación Española de Policía na cidade para celebrar a súa asamblea rexional

“A maior cidade de Galicia precisa máis efectivos da Policía Nacional, pero o Goberno central tamén ten pendente o aumento de 150 efectivos da Policía Autonómica”

Vigo,

28

de outu

bro

de 2022

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, participou este venres nos actos da Confederación Española de Policía (CEP) na cidade, onde celebrou a súa asamblea rexional. Nunha recepción celebrada no Centro Cultural e Veciñal de Valadares, a representante autonómica apoiou as demandas do sindicato policial sobre a mellora dos medios materiais dos que dispoñen e do aumento da plantilla na Comisaría viguesa.

“ A maior cidade de Galicia precisa máis efectivos da Policía Nacional, pero o Goberno central tamén ten pendente o aumento de 150 efectivos da Policía Autonómica”, destacou durante a súa intervención.

Fernández–Tapias tamén respaldou a necesidade de aprobar a Lei de Retribucións da Policía para que exista unha “equiparación salarial” en todo o territorio nacional e apoiou a iniciativa lexislativa popular contra o copago farmacéutico que teñen que afrontar os axentes xubiliados.

Tras o nomeamento da nova directiva rexional, a Confederación Española de Policía premiou a tres periodistas vigueses pola súa colaboración na divulgación do traballo policial, e ofreceu unha homenaxe ao inspector Juan Bautista Sanmiguel que se xubila.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando