Fernández-Tapias anuncia un novo acordo entre Xacobeo 21-22 e o Marisquiño para devolver a Vigo a Copa do Mundo de Dirt Jump

A delegada territorial de Xunta en Vigo presentou a programación do festival de deporte urbano que se celebrará no paseo das Avenidas entre os vindeiros 11 e o 14 de agosto

“O acordo baséase en tres factores que considerabamos imprescindibles: fomento da cultural local, presenza deportiva no ámbito nacional e unha proba ao máis alto nivel internacional”, sinalou

A achega do Goberno galego alcanza este ano os 300.000 euros, o que supón un incremento do 50% respecto ao 2021, co obxectivo de superar os datos de afluencia de 2019

O evento tamén recupera o campionato de Break Dance, na zona do Nadador, e programa tres días de concertos con marcado acento local a celebrar no peirao de Transatlánticos



A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, presentou este martes o novo acordo entre o Xacobeo 21–22 e O Marisquiño para que o festival poida recuperar na vindeira edición, que se celebrará entre o 11 e o 14 de agosto, a proba da Copa do Mundo de Dirt Jump.

E en terceiro lugar, a delegada da Xunta avanzou que o cartel do Marisquiño complétase con tres días de concertos no peirao de Transatlánticos.

