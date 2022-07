Fernández-Tapias anuncia a autorización da Xunta ao Festival O Marisquiño para celebrar a súa proba de skate no aparcadoiro da Praia de Samil

A delegada territorial en Vigo, Marta Fernández–Tapias, valora as xestións realizadas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para permitir que a competición poida celebrarse na contorna do areal vigués

Vigo, 6 de xullo de 2022

A Xunta de Galicia comunicou este mércores ao festival O Marisquiño a resolución favorable da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para celebrar a súa proba de skate no aparcadoiro da praia de Samil. A autorización do servizo de Urbanismo para a ocupación desta zona de dominio público marítimo–terrestre permitirá aos organizadores trasladar esta modalidade deportiva á contorna do areal vigués.





