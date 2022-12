Fernández-Tapias anima ao club do baloncesto Seis do Nadal a manter o seu espírito solidario e inclusivo no seu 40 aniversario: “Sodes unha referencia para a cidade”

A delegada da Xunta en Vigo participou este xoves na presentación da nova temporada do equipo fundado en 1983 e que conta con 700 xogadores e máis de 40 adestradores

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, participou este xoves na presentación do Club Baloncesto Seis do Nadal para a temporada 2022–23 despois de dous anos no que non fora posible pola pandemia.

Durante o multitudinario acto celebrado no pavillón de Navia, a representante autonómica felicitou á entidade deportiva viguesa fundada en 1983 e a piques de celebrar o seu 40 aniversario. “A cidade está orgullosa da vosa labor solidaria e inclusiva, porque sodes máis que un club, xa sodes unha referencia para Vigo”, sinalou.

O Club de Baloncesto Seis do Nadal conta con 700 xogadores, máis de 40 adestradores e monitores e 31 equipos federados, ademais de 10 escolas deportivas e unha sección de baloncesto adulto.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando