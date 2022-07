Fernández-Tapias abre o village da Iacobus Maris para recibir este venres á ruta xacobea marítima máis longa da historia

A delegada da Xunta inaugurou este xoves a programación para recibir ao día seguinte no porto vigués á frota de grandes veleiros



Catro días de actividades para nenos e maiores, con xogos infantís, casetas de comida e bebida, concertos na noite do venres e sábado e visitas guiadas aos barcos



Os barcos que conmemoran a viaxe do corpo do Apóstolo Santiago chegarán a ría de Vigo este venres 22 de xullo (16:00 horas)



Vigo,

21

de xullo de 2022

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, inaugurou este xoves o village instalado no peirao de Transatlánticos para dar a benvida este venres á frota de veleiros que converterá a Vigo durante catro días, ata o 24 de xullo, no porto base da ruta xacobea máis longa da historia.

“Esta iniciativa une cultura, tradición e patrimonio marítimo, porque a Iacobus Maris é unha ruta que achega valor engadido a Vigo e Galicia, polo que o Goberno galego vai a estar sempre dando apoio á cidade e a calquera iniciativa deste tipo”, sinalou a representante autonómica.

A Iacobus Maris supón o regreso a Galicia dos grandes veleiros en conmemoración da viaxe do corpo de Apóstolo ata Santiago de Compostela. A ruta xacobea marítima estivo dividida en catro etapas e visitou cinco portos ao longo dunha peregrinación que partiu da localidade italiana de Xénova o pasado 26 de xuño e que chegará este venres a Vigo tras tocar os portos de Valencia (1 ao 3 de xullo), Sevilla (8 ao 10) e Oporto (16 ao 19).

Fernández–Tapias estivo acompañada durante o acto de inauguración polo presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, e polo presidente da Fundación Traslatio, Mario Cardama. A delegada lembrou que serán catro días de actividades para nenos e maiores, con xogos infantís, casetas de comida e bebida, concertos na noite do venres e o sábado e visitas guiadas e de balde aos barcos.

“Eventos como esta ruta marítima contribúen de forma decisiva e sen lugar a dúbidas a colocar a Galicia no mapa, e a Vigo no lugar que se merece neste dobre Ano Santo, reivindicando o seu papel central no Camiño de Santiago e no Camiño Portugués da Costa”, apuntou Marta Fernández–Tapias durante

A frota fará a súa entrada na ría de Vigo o venres, 22 de xullo, sobre as 15:00 horas para celebrar unha grande parada naval nas Cíes antes de entrar ao porto vigués. No evento náutico tamén participarán os barcos da Ruta Marítima Cabaleiro das Cunchas Xacobeo 21–22

Ao longo da fin de semana as embarcacións abrirán as súas portas para que todos os visitantes poidan coñecer como é a navegación nos grandes veleiros. Os tripulantes realizarán o sábado o resto do seu percorrido ata Compostela cunha travesía en catamarán desde Vilanova de Arousa ata Padrón, e de alí por estrada ata a Catedral de Santiago.

