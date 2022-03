Feijóo refírese ao novo albergue de Oseira como exemplo da aposta polo patrimonio e o camiño, cunha rede pública de albergues que rematará este 2022 con 78 centros

Resalta que os fondos europeos de recuperación, ademais de axudar a trazar a Galicia do futuro no eido da industria e a innovación, axudarán a impulsar o turismo, cun Plan Xacobeo Next Generation dotado con máis de 39 millóns de euros

Nese compromiso co sector, salienta iniciativas como o Bono Turístico, cuxa terceira edición rexistrou nas primeiras doce horas 20.000 solicitudes







