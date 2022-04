Feijóo pide ao Goberno incorporar 64 prazas de médicos de familia ao MIR deste ano para paliar o déficit de profesionais

“Esperamos que o Executivo central non rexeite contar con estas prazas que Galicia está disposta a financiar”, di, incidindo en que só así se poderá paliar o problema de falla de profesionais

O Porriño (Pontevedra), 18 de abril de 2022.–

Ante a próxima elección de prazas polos MIR que aprobaron o exame hai unhas semanas, o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, salientou hoxe que a Xunta remitiu o pasado venres unha carta á ministra de Sanidade para que, no proceso de elección, os futuros residentes poidan escoller as 64 prazas de medicina familiar cuxa acreditación foi solicitada pola Administración autonómica en novembro.

“Esperamos que o Executivo central non rexeite contar con estas prazas que Galicia está disposta a financiar”, dixo, incidindo en que só así se poderá paliar o problema de falla de profesionais.

Nesta liña, durante unha visita ao centro de saúde–PAC do Porriño, con motivo da súa ampliación, Feijóo recordou tamén que hai só unhas semanas a Xunta anunciou unha pioneira oferta pública de emprego para cubrir 106 prazas vacantes de medicina de familia a través dun concurso de méritos. “E ademais, desde 2019, creáronse 331 novas prazas de distintas categorías”, engadiu.

Ao longo da súa intervención, Feijóo garantiu a firme aposta do Goberno galego pola reforma da Atención Primaria, tanto na ampliación de persoal como a nivel de equipamento e infraestruturas. Ao respecto, subliñou que a reforma do centro de Saúde do Porriño, que contará cun orzamento de máis de 4,5 millóns de euros, permitirá que a mediados de 2023 os veciños conten cunhas instalacións ampliadas, con máis servizos, entre os que destacan: dúas consultas novas de medicina familiar, unha consulta de enfermaría, unha área de fisioterapia e unha nova consulta de pediatría.

O presidente da Xunta concluíu lembrando que o Plan de infraestruturas galegas de Atención Primaria, aprobado a finais de 2021, consta de tres fases e en todas elas se inclúen actuacións na área de Vigo. Así, na fase 0 –obras en tramitacións–, inclúese o Centro Integral de Saúde Olimpia Valencia de Vigo, no que se investirán preto de 13 millóns, ademais dun novo centro de saúde en Moaña, co proxecto construtivo xa rematado e á esperara da cesión da parcela por parte do concello para licitar a obra, que contará cun investimento de 6 millóns de euros.

Na fase 1 –actuacións urxentes– atópase o Centro Integral de Saúde de Cangas e o da Guarda; e na fase 2 –obras estratéxicas que comezarán na segunda metade da lexislatura– inclúese o novo centro de saúde en Mos, o novo centro de saúde de Ponteareas e a ampliación do ambulatorio do Rosal.

