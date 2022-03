Feijóo destaca un investimento de máis de 14 M€ para fomentar a mobilidade sostible en Pontevedra e nos concellos da súa contorna

Explica que se executarán varias actuacións co obxectivo de levar a cabo a transformación integral da PO–546 e tamén melloras en Santo André de Xeve, nas estradas PO–223 e PO–224

Confirma que en 2022 a Xunta investirá 8,8 M? para levar a cabo no hospital público de Pontevedra a renovación de dous TAC, a renovación dunha resonancia magnética e unha nova sala de hemodinámica, así como unha nova gammacámara

Anuncia que, no vindeiro trimestre, se licitará a redacción do proxecto construtivo de 76 novas vivendas públicas no barrio de Valdecorvos







