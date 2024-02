La Fábrica de Chocolate de Vigo estrea co apoio da Xunta un sistema de son para a inclusión de persoas con discapacidade auditiva

O director de Industrias Culturais, Jacobo Sutil, e a directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, participaron na presentación deste bucle magnético para facilitar o goce da música mediante audífonos ou implantes cocleares

A instalación deste dispositivo marca un fito no acceso á música ao vivo por parte deste colectivo nas salas de concertos galegas



Vigo, 9 de febreiro de 2024

La Fábrica de Chocolate Club, en Vigo, convértese co apoio da Xunta na primeira sala de concertos galega en contar cun sistema de son para facilitar a accesibilidade das persoas con discapacidade auditiva á música ao vivo. Este dispositivo, denominado bucle de indución magnética ou bucle magnético, converte as ondas sonoras en sinais eléctricos que poden ser captados a través de audífonos ou implantes cocleares.

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, Jacobo Sutil, e a directora xeral de Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social e Xuventude, Begoña Abeijón, participaron hoxe na presentación deste novo sistema xunto co responsable de La Fábrica de Chocolate, Marcos Vázquez.

Sutil encadrou o apoio á posta en marcha desta tecnoloxía nos obxectivos de inclusividade, accesibilidade, participación e diversidade no ámbito cultural que persegue a Xunta de Galicia a través de diferentes iniciativas e, en especial, coa futura Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia, “chamada a protexer e garantir este dereito de toda a cidadanía”.

O responsable de Industrias Culturais felicitou a La Fábrica de Chocolate por situarse á vangarda na aplicación deste dispositivo nas salas de concertos de Galicia a través dun novo proxecto apoiado pola Xunta, que desde hai anos vén contribuíndo á súa programación musical como parte da Rede Galega de Música ao Vivo.

Así mesmo, animou os responsables dos recintos culturais galegos á implantación deste tipo de sistemas inclusivos, para os que este ano volverán ter á súa disposición a convocatoria de subvencións a infraestruturas culturais.

Pola súa banda, a directora xeral de Persoas con Discapacidade sinalou que Galicia volve a ser exemplo de inclusión e agradeceu aos responsables deste proxecto a súa implicación na construción dunha sociedade mellor. Lembrou que coa colaboración de todos, a nosa Comunidade é cada día un lugar máis agradable no que vivir e no que as persoas con discapacidade poden realizar o seu proxecto de vida de forma plena, libre e autónoma.

Unha vez que as ondas sonoras se converten en sinais eléctricos, o bucle magnético simplifícaas para envialas a unha bobina chamada indutor e xerar unha corrente en resposta que pode ser captada por audífonos ou implantes cocleares coa posición ‘T’ seleccionada.

Con esta tecnoloxía, identificada cun cartel visible ao público na propia sala, o son dos altofalantes chega aos audífonos e implantes sen perda de calidade e sen interferencias como a reverberación, o ruído ambiente ou a distancia respecto dos emisores de son.





