Fabiola García sinala que o traballo das entidades sociais de Ourense fala dunha cidade solidaria e comprometida

As organizacións que visitou traballan no eido das persoas con alzhéimer, como Afaor; o dano cerebral, como Renacer; a protección á infancia, como é o caso de BaoQuivi; as mulleres en situación de vulnerabilidade, como a Asociación de Viudas María Andrea; e a discapacidade, como Aixiña

Agradeceu a todas as entidades o seu labor e insistiu en que "a Xunta de Galicia estará sempre ao seu carón para facer realidade todos os seus proxectos"





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.