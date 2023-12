Fabiola García sinala que o goberno galego “non se conforma” e reforzará o vindeiro ano os orzamentos para a atención á discapacidade ata superar os 170 M€

Aposta por seguir ampliando a rede de atención temperá, por consolidar un dos sistemas educativos máis inclusivos de España, por facilitar o seu acceso ao mundo laboral e por seguir ampliando a oferta deportiva, cultural e de tempo libre

Lembra que este ano acadouse coas entidades sociais un acordo histórico para poñer en marcha o concerto social, que blindará a atención social á discapacidade para os vindeiros anos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 1 de decembro de 2023

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, participou hoxe no acto institucional en conmemoración do Día Internacional das Persoas con Discapacidade organizado por Cermi Galicia na cidade de Vigo. Durante a súa intervención sinalou que o Goberno galego “non se conforma” e reforzará o vindeiro ano 2024 os orzamentos para a atención ás persoas con discapacidade, que superarán por primeira vez os 170 millóns de euros.

A conselleira, que estivo acompañada da delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, destacou a capacidade de superación, de perseverancia e de loita das persoas con discapacidade e das súas familias. Neste sentido, apuntou que o Goberno galego colle a súa forza como exemplo para seguir facendo de Galicia un lugar máis inclusivo, no que todas as persoas poidan realizar o seu proxecto de vida libremente. Así mesmo, agradeceu a todo o tecido social galego por recoller as súas demandas e facerllas chegar a todas as administracións.

Fabiola García lembrou que a Xunta seguirá traballando para ampliar a rede de atención temperá, que atende na actualidade a máis de 5.000 nenos galegos; seguirá consolidando un sistema educativo que se ten convertido no máis inclusivo de toda España; seguirá facilitando o acceso ao mundo laboral das persoas con discapacidade; e seguirá ampliando a oferta deportiva, de cultura inclusiva e de tempo libre accesible a toda a sociedade.

Ademais, a conselleira fixo fincapé en que este mesmo ano a Xunta acadou co tecido social galego un acordo histórico para impulsar o tan agardado concerto social. Un compromiso coas entidades que permitirá blindar a atención á discapacidade para os vindeiros anos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando