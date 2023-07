Fabiola García participa nun encontro con mulleres distinguidas co galardón A barca de Sálvora en Bos Aires

Posteriormente, asinou un protocolo de colaboración coa residencia de maiores Fogar Galego para Anciáns de Domselaar por valor de 20.000 euros

Bos Aires (A Arxentina), 30 de xullo de 2023

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada do delegado da Xunta, Alejandro López Dobarro, mantivo un encontro con mulleres distinguidas co galardón ‘A Barca de Sálvora’, outorgado cada ano polo Centro Galego de Avellaneda, en Bos Aires, a mulleres destacadas desta colectividade. A conselleira trasladoulles a súa admiración como ribeirense por seguir dando a coñecer a historia e os valores da súa terra aos galegos na diáspora.

A distinción ‘A Barca de Sálvora’ recoñece desde o ano 2019 a solidariedade, o valor e a empatía de tres mulleres destacadas da colectividade con motivo do Día Internacional da Muller. Emprégase a historia das Heroínas de Sálvora ?Josefina, Cipriana e María? que no ano 1921 lograron rescatar a numerosos náufragos tras o afundimento do barco Santa Isabel que navegaba preto das costas de Ribeira.





