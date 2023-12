Fabiola García destaca as melloras realizadas na vivenda comunitaria de Vilasantar

Financiáronse con 36.000 euros actuacións para acondicionar as habitacións, nas que con anterioridade xa se renovaran todas as camas

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, visitou esta mañá a vivenda comunitaria para persoas maiores de Vilasantar, pertencente a rede pública da Xunta de Galicia. O Executivo autonómico financiou con 36.000 euros diferentes melloras neste equipamento con capacidade para aloxar ata a 12 usuarios.

Fabiola García, que estivo acompañada do alcalde do concello, Fernando Javier Pérez Fernández, destacou que estas melloras responden ao compromiso do Goberno galego de poñer a disposición das familias as mellores instalacións para a atención e coidados dos seus maiores.

As actuacións realizadas neste inmoble, que executou o Concello, remataron recentemente e son o resultado dun convenio de colaboración asinado entre a Administración autonómica e a local. Os traballos consistiron, basicamente, en completar o acondicionamento das habitacións do centro, coa colocación de novas portas, biombos, pratos de ducha, sanitarios, espellos e radiadores eléctricos.

Así mesmo, a intervención incluíu o pintado dos dormitorios e dos distribuidores. Tamén se revisaron e limparon os canlóns da vivenda.

Estas melloras súmanse á renovación das camas que se fixo con anterioridade. Deste xeito, séguese a mellorar o benestar e a comodidade dos residentes nesta vivenda.





