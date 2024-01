Fabiola García destaca as máis de tres décadas de traballo da Federación Don Bosco ao carón da xuventude

A conselleira de Política Social e Xuventude visitou hoxe a entidade

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, destacou hoxe os máis de 30 anos de traballo da Federación Don Bosco, atendendo as inquedanzas da xente nova e promovendo o voluntariado. Así o sinalou nunha vista á entidade que ten entre as súas áreas de traballo a educación non formal, a animación sociocultural e programas de tempo libre, entre outras.

Fabiola García apuntou que nos últimos anos Galicia impulsou decididamente as actividades dirixidas á mocidade e as iniciativas de voluntariado. Así mesmo, sinalou a importancia que ten promover entre a xuventude valores como o esforzo, a solidariedade e a xustiza para seguir avanzando cara unha sociedade que sexa cada día mellor.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando