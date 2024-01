Fabiola García destaca a importancia das escolas infantís como servizos de conciliación para as familias

Estes centros permaneceron abertos durante as festas de Nadal para garantir a conciliación daquelas familias que o precisaron

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Estrada (Pontevedra), 8 de xaneiro de 2024

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada do alcalde da Estrada, José López, visitou esta mañá a escola infantil pública autonómica desta localidade pontevedresa. Alí destacou a importancia destes centros como servizos fundamentais para garantir a conciliación das familias con nenos de 0 a 3 anos.

A conselleira lembrou que os máis pequenos volven á rutina logo das vacacións de Nadal. Con todo, lembrou que estas escolas infantís mantiveron a súa actividade durante estas festas para garantir a conciliación dos pais tamén durante estas datas. Neste sentido, apuntou que o Goberno galego é consciente de que cada familia presenta distintas necesidades e circunstancias polo que é necesario saber atender a cada unha delas.

Fabiola García sinalou que a etapa educativa de 0 a 3 volverá a ser unha prioridade durante este ano 2024 no que todas as escolas infantís galegas serán por segundo curso académico consecutivo gratuítas. Unha medida que facilita que todas as familias poidan levar os seus fillos a un destes centros, sen ter en conta a súa situación económica.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando