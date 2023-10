Fabiola García avanza que a Xunta investirá en Santiago máis de 45 millóns de euros para políticas sociais

Destaca o forte compromiso coas políticas e o gasto social que recollen os presupostos da Xunta de Galicia para 2024

Apunta que os novos orzamentos permitirán rematar as obras do primeiro Centro de coidados intermedios público no primeiro trimestre do vindeiro ano, cun investimento de máis dun millón de euros

Tamén sinala que as contas de 2024 supoñen un paso adiante de cara á universalización dos coidados das persoas con dependencia

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, avanzou hoxe que o investimento no ámbito social en Santiago superará o vindeiro ano os 45 millóns de euros. Díxoo durante unha visita ás obras do novo Centro de coidados intermedio que xa están en marcha no Cegadi, onde debullou os eixes principais na súa área dos orzamentos da Xunta de Galicia para 2024.

Fabiola García subliñou que se mantén un forte compromiso coas políticas e o gasto social, e engadiu que as novas contas para 2024 son as máis altas en Galicia en materia de política social. Estes fondos permitirán que as familias de Santiago e do conxunto de Galicia se sigan beneficiando de medidas como a gratuidade das escolas infantís, de máis servizos e prestacións para as persoas maiores e con dependencia, e de máis axudas para aquelas en situación ou risco de exclusión social.

A conselleira apuntou que as novas contas permitirán que nos primeiros meses do vindeiro ano estean rematadas as obras do primeiro Centro de coidados intermedios público de España, que comezaron a semana pasada no Cegadi. A Xunta destina máis dun millón de euros para abrir este novidoso servizo con 60 prazas, no que as persoas que reciban a alta hospitalaria poderán recuperarse por completo antes de regresar aos seus domicilios ou centros residenciais.

Fabiola García sinalou que se nos orzamentos do presente exercicio o Goberno galego puxo especial atención no apoio ás familias, con medidas pioneiras como a universalización da gratuidade da atención educativa ata os tres anos, nas contas de 2024 daranse os primeiros pasos de cara á universalización dos coidados das persoas con dependencia, tal e como avanzou o presidente Alfonso Rueda no Debate sobre política xeral.

Con este obxectivo, para aquelas persoas con dependencia que queiran continuar nas súas casas, rodeadas dos seus, crearase o Bono coidados no fogar. Unha axuda universal de 5.000 euros ao ano para todas as persoas, sexa cal sexa o seu grao de dependencia ou renda. Estímase que este bono chegará o vindeiro ano a máis de 20.000 familias galegas.

Así mesmo, para os maiores que precisen coidados 24 horas ao día habilitarase un complemento de 1.200 euros anuais para todos aqueles que xa conten cun Bono de coidados en residencia para acudir ao centro que desexen. Este plus tamén será independente da renda ou grao de dependencia.

Outra das novidades das novas contas destinada aos maiores que destacou a conselleira foi o Carné +65, que máis de 700.000 galegos recibirán nas súas casas de oficio sen ter que facer ningún trámite, e co que se beneficiarán de descontos en comercios e servizos de toda Galicia, como sucede co Carné Xove.





