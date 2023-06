Fabiola García apoia o primeiro campamento en toda España para nenos xordos

Medio cento de rapaces de toda España participan nesta iniciativa que ten lugar na Residencia de Tempo Libre do Goberno galego en Panxón

Durante unha semana celebran actividades como surf, paddle surf, ximcanas, xornadas de convivencia ou excursións

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada da delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, destaca o apoio do Goberno galego ao primeiro Campamento Estatal para a Infancia Xorda, que organizan a Federación de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg) e a Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) e que se celebra estes días na Residencia de Tempo libre que o Goberno galego ten en Panxón.

Fabiola García achegouse esta tarde ao campamento no que participan 52 nenos xordos e con discapacidade auditiva de diferentes lugares de España: Madrid, Andalucía, Galicia, Barcelona, Murcia, Estremadura, Castela e León e Gran Canaria.

A conselleira puxo en valor a colaboración da Administración autonómica para facilitar a celebración do campamento, que ofrece un espazo común e actividades de ocio a todos os nenos nas que non se encontren con barreiras de comunicación nas que no seu día a día si teñen que enfrontarse. Así, durante a semana de duración do campamento os rapaces celebran actividades como, surf, paddle surf, xincanas, xornadas de convivencia e tamén excursións para coñecer Galicia.

Así mesmo, Fabiola García salientou a campaña de verán da Xunta de Galicia como unha programación pensada para facilitar a conciliación dos fogares e adaptada para todos os rapaces. Neste sentido, o Goberno galego ademais de contar cunha oferta xeral preparada para nenos con discapacidade tamén se pon á disposición das familias unha orde específica con 250 prazas.





