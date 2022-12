Fabiola García anuncia a creación dun punto de encontro familiar para a comarca do Deza

Permitirá que as familias e os menores de idade non teñan que trasladarse ducias de quilómetros para realizar as visitas establecidas polo réxime xudicial



Converterase no décimo centro destas características xunto cos existentes nas sete cidades, na comarca do Barbanza e o anunciado para a comarca da Mariña



O Goberno galego avanza no seu propósito de chegar aos 14 PEF por toda a Comunidade e achegar así estes recursos ao maior número de familias posible



L

alín (Pontevedra), 14 de decembro de 2022

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, anunciou esta mañá a creación dun Punto de Encontro Familiar (PEF) para a comarca do Deza. Será o décimo centro desta tipoloxía en toda a Comunidade e permitirá que as familias e os menores non teñan que trasladarse ducias de quilómetros para facer as visitas establecidas polo réxime xudicial.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando