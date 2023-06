Fabiola García agarda que a gratuidade das escolas infantís logre asentarse no debate político a nivel nacional

Destacou o crecente interese que esta medida esperta nas familias, no sector e noutros gobernos autonómicos que se teñen interesado por ela

Lamentou que o Executivo central non contribúa no financiamento da gratuidade, á que a Xunta destina cada ano 55 millóns de euros de fondos propios

Puxo en valor outros apoios que a Xunta presta ás familias galegas, como as casas niño, as casas do maior, a Tarxeta benvida ou o Bono concilia familia

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, manifestou hoxe o seu desexo de que a gratuidade das escolas infantís logre asentarse no debate político a nivel nacional, para que o resto de Comunidades poidan beneficiarse desta medida que en Galicia “chegou para quedarse”. Fíxoo no Parlamento autonómico nunha resposta a unha pregunta oral sobre esta medida da que se benefician este curso 31.000 familias galegas, que non teñen que pagar nada pola atención educativa de 0 a 3 anos dos seus fillos.

Fabiola García asegurou que a gratuidade das escolas infantís é un dos fitos que máis marcarán a vida das familias nos próximos anos e destacou o crecente interese que esta esperta nas familias, no sector e noutros gobernos autonómicos que se teñen interesado por como está a aplicar Galicia esta medida. Neste sentido, congratulouse que nos últimos días a gratuidade lograra situarse no debate político a nivel nacional e lembrou que en Galicia comezou a implantarse xa no ano 2020 en todos os centros para os segundos fillos e sucesivos e que este curso se ampliou tamén aos primeiros.

A conselleira lamentou que o Goberno central, pese a que se lle solicitou en varias ocasións, non contribúa ao financiamento da gratuidade en Galicia, á que a Xunta destina cada ano 55 millóns de euros de fondos propios.

Fabiola García reafirmou a aposta firme no apoio ás familias que nos últimos anos está a facer o Executivo autonómico, o que converte a Galicia nunha referencia para outras Comunidades en materia de conciliación. Neste sentido, referiuse a medidas pioneiras neste ámbito que, como a da gratuidade nas escolas infantís, fixeron que a nosa Comunidade tomara a dianteira con respecto a outras.

Algunhas destas iniciativas das que deu conta a conselleira foron a aprobación da primeira Lei de Impulso Demográfico de toda España, o impulso da conciliación no rural a través das casas niño e das casas do maior ou o incremento de axudas directas para apoiar ás familias coa Tarxeta benvida e o Bono concilia familia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando