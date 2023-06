Fabiola García aborda os retos de futuro dos nenos e adolescentes coa plataforma de organizacións de infancia de Galicia

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, reuniuse hoxe co presidente da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG) Xesús Vilas, e con outros membros da directiva desta entidade. O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, participou tamén nesta xuntanza, que se desenvolveu nas dependencias da Xunta en Santiago.

No encontro abordouse a situación dos nenos e adolescentes na nosa Comunidade, con especial daqueles que teñen unha situación de vulnerabilidade e son atendidos a través do sistema de protección á infancia. Así mesmo, durante a reunión a plataforma expuxo as súas liñas de traballo e falouse dos novos retos que hai por diante no ámbito da infancia.





