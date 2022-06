A exposición Sen Cancelas percorrerá os centros educativos para dar a coñecer sen prexuízos nin estereotipos a historia do movemento LGTBI en Galicia

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, presentaron hoxe no IES Rosalía de Castro a iniciativa que propón un percorrido pola diversidade

Lorenzana pon en valor o traballo continuado que desenvolve o Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero

Santiago de

13 de xuño de 2022

A Xunta e o Consello da Cultura Galega presentaron hoxe a exposición Sen Cancelas, unha mostra divulgativa e itinerante que percorrerá diversos centros educativos galegos para dar a coñecer “sen prexuízos, nin estereotipos” a historia do movemento LGTBI en Galicia. Así o explicou a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, na inauguración desta iniciativa no IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, un acto no que estivo acompañada pola presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.

Lorenzana destacou, en primeiro lugar, a importancia da colaboración entre a Xunta e o Consello da Cultura Galega para poñer en marcha iniciativas encamiñadas a dar a coñecer entre a mocidade a loita de Galicia contra as diferentes discriminacións que seguen a existir na sociedade. “Loitar contra as desigualdades e garantir os dereitos de todas as persoas é unha obriga de calquera sociedade democrática e tamén un imperativo legal”, apuntou a conselleira, quen lembrou que Galicia foi a primeira comunidade autónoma en contar cunha Lei para garantir a igualdade de trato do colectivo LGTBI.

A titular de Promoción do Emprego e Igualdade, ademais, puxo en valor o “traballo continuado” que desenvolve o Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero e sinalou que para afianzar e facer perdurar os dereitos das persoas, sobre todo daqueles colectivos que foron historicamente máis vulnerables e discriminados, son necesarias leis, pero tamén “conciencias libres e informadas”. Así, indicou que a mostra Sen Cancelas propón un percorrido pola diversidade para deixar claro entre os máis novos que a identidade sexual e de xénero non poder ser nunca un obstáculo ou freo para alcanzar as súas metas. A mostra é “unha mirada sen cancelas” na que descubrir que a diversidade sexual e de xénero son exemplo de enorme riqueza e a través da que se poderá ter unha visión mundial dos fitos lexislativos para afianzar a liberdade.

Normal 0 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando