A exposición itinerante da Xunta na área transfronteiriza para concienciar sobre a influencia do cambio climático nas emerxencias pecha o seu percorrido polo territorio galego

O proxecto chega a Tomiño tras o seu paso polo Porriño, Salvaterra de Miño, As Neves e Ponteareas

O Goberno galego busca reforzar os coñecementos da poboación en relación ás emerxencias relacionadas co cambio climático



xerente da Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araújo participou hoxe en Tomiño na última parada en territorio galego da exposición itinerante que, enmarcada no proxecto Protempo , ten o obxectivo de concienciar os habitantes de distintas localidades a ambos lados da fronteira galego–portuguesa sobre as emerxencias relacionadas co cambio climático e os desastres naturais.

A exposición estará dispoñible ata o 6 de setembro nas instalacións do mercado de abastos, onde os visitantes poderán coñecer diferentes situacións de risco e o seu impacto na Eurorrexión, así coma os recursos dispoñibles para loitar contra elas. O proxecto chega a terras tomiñesas logo de pasar polo Porriño, Salvaterra de Miño, As Neves e Ponteareas. A continuación, cruzará a fronteira para instalarse noutra media ducia de municipios portugueses.

Esta iniciativa de

Protección Transfronteiriza de Emerxencias dirixida á Poboación da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal (Protempo)

Europa do programa Poctep 2014–2020 e tenta promover a concienciación sobre o cambio climático e a prevención e xestión de riscos, así como aumentar a resiliencia territorial ante os perigos naturais nas zonas de fronteira.

Protempo

Protempo, a Xunta busca reforzar os coñecementos da poboación en canto ás alteracións climáticas, especialmente dos colectivos máis vulnerables ?cativada e persoas maiores­?. O proxecto funciona coma unha chamada á acción e á auto protección ante as emerxencias relacionadas co cambio climático, cada vez máis frecuentes (incendios forestais, vagas de frío e calor, tempestades ou inundacións). O contido está cimentado sobre un importante traballo documental que conta coa colaboración e as testemuñas de expertos en diversos campos como a protección civil, a agricultura, a educación, a seguridade, o medio ambiente, a medicina ou o patrimonio cultural.

Ademais, a finalidade do Goberno galego, co apoio das administracións locais como socias do proxecto e no que tamén participa Portugal mediante a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, é incrementar a rapidez e a eficacia da resposta dos efectivos de emerxencias, así como a súa coordinación coa cidadanía ante os desastres naturais.

Nesta liña, desde a Xunta invístese en material e no desenvolvemento de mecanismos conxuntos para ambos os lados da fronteira co obxectivo de facerlles fronte a riscos específicos, como son as inundacións ou os incendios forestais. Entre os recursos destacan a Nova Rede de Mando Operativo Único, os diversos equipamentos adquiridos e as diferentes formacións recibidas polos profesionais.

Protempo

Ariem112

ARIEM_PLUS

Protempo, xunto con outros proxectos como Ariem112 e ARIEM_PLUS, dótase de medios aos diferentes servizos de emerxencias, realízanse simulacros para perfeccionar a coordinación entre as distintas institucións ante unha catástrofe natural e lévanse a cabo a difusión de material de auto protección a través dos distintas canles informativas.





