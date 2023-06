Expertos de Dubai fórmanse en Galicia en rescate e loita contra a contaminación no mar

Un grupo de 14 persoas da Garda Nacional de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) elixiu Galicia para formarse en materia de salvamento e rescate (SAR) e loita contra a contaminación no mar.

Segundo informou a Xunta, esta acción formativa é homologada a nivel internacional e responde á demanda do propio organismo emiratí, que elixiu Galicia para o seu desenvolvemento ao considerala "unha comunidade punteira" e "referente a nivel internacional" tanto na procura de persoas no mar como na actuación contra episodios de contaminación mariña accidental.

Este curso foi deseñado conxuntamente polo Servizo de Gardacostas e a empresa Remolcanosa, e promovido pola firma emiratí La Stella Group. A formación conta cunha parte teórica, desenvolvida fundamentalmente no porto de Vigo, e actividades prácticas a bordo de buques polivalentes do organismo dependente da Consellería do Mar, como o Irmáns García Nodal ou o Sebastián de Ocampo.

Neles levaron a cabo exercicios de rescate de persoas na auga, loita contra incendios a bordo ou outras posibles incidencias tanto dentro do buque como no mar.

Así mesmo, os estudantes tamén puideron coñecer distintas instalacións e medios existentes en Galicia para a coordinación de emerxencias marítimas, á vez que recibiron formación específica sobre os protocolos de actuación ante episodios de contaminación mariña accidental.

Neste sentido, puideron comprobar o funcionamento do Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal), co cal a Xunta fai fronte ás incidencias deste tipo que se rexistran no litoral da comunidade.

Os integrantes da Garda Nacional de Dubai estiveron ao redor dun mes formándose na Comunidade e agora completan a súa capacitación en materia de salvamento e loita contra a contaminación no seu país de orixe, o que lles permitirá contar cun curso homologado a nivel internacional para a prestación deste tipo de servizos de axuda e rescate no mar, así como para a actuación ante episodios de contaminación mariña.