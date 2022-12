Expertos debaten a importancia da prevención e coordinación na vixilancia epidemiolóxica na primeira xornada galega de saúde pública

Organizado pola Escola Galega de Saúde Pública, a Consellería de Sanidade acolle o primeiro foro galego de saúde pública, baixo o título “Ágora, agora, dando valor ao que estamos a facer”

Catro encontros coa intervención de especialistas en distintas materias

O foro, que será clausurado polo secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade Alberto Fuentes, o compoñen catro encontros, cada un dos cales reúne a especialistas en distintas materias. No primeiro, baixo o título “Agora, investigando cara a un horizonte de mellora”, falarase dos avances na investigación en vacinas e a contribución desde o ámbito clínico, unha ponencia a cargo do xefe do servizo de Pediatría do Hospital Universitario de Santiago, Federico Martinón; así como das contribucións desde o ámbito universitario á investigación en saúde pública, que aborda o catedrático de Medicina Preventiva e Saúde da USC, Adolfo Figueiras.

O segundo, aborda a prevención cara á cidadanía, e conta coa participación do xefe de servizo de Programas Poboacionais de Cribados, Ángel Gómez Amorín, quen fala da actualización dos cribados poboacionais; da xefa do servizo de Control de Enfermidades, Susana Miras, quen explica o calendario de vacinación para toda a vida; e a subdirectora xeral de Programas e Fomento de Estilos de Vida Saudable, Silvia Suárez Luque, quen presenta o programa Adestra á túa saúde.

O terceiro encontro, baixo o título “Agora, coordinándonos con todos e entre todos”, aborda o proxecto para a diagnose precoz da VIH nas unidades de urxencias, a cargo do coordinador do servizo de Urxencias do CHUAC, José Manuel Fandiño. Tamén, o xefe do servizo de Aparato Dixestivo da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, Juan Turnes, explica o programa de eliminación da Hepatite C como problema de saúde pública; e María Sande, xefa do servizo de Medicina Preventiva da área sanitaria de Ourense, fala da automatización da vixilancia epidemiolóxica das infeccións relacionadas coa asistencia sanitaria.

O cuarto encontro da xornada, titulado “Agora, promovendo o cambio”, céntrase en aspectos como a Estratexia Galega de Saúde Pública, a cargo da directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán. Tamén, na dixitalización da saúde pública, coa participación do subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías de Información da Consellería de Sanidade, Benigno Rosón; así como na acreditación do control oficial en saúde pública, que conta coa intervención de Inés Mato, subdirectora xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a saúde





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando