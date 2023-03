O último andar da torre asoma xa a máis de 40 metros de altura en dúas das tres franxas que conforman a zona de hospitalización



Prevese que no próximo mes se remate a totalidade da estrutura do basamento



Nas lousas estruturais que conforman a zona de hospitalización, a partir da quinta planta aplicouse unha técnica novidosa denominada “lousa de transición postesada”, que converterá esta área sanitaria nun referente construtivo



A execución do Hospital Público de Montecelo de Pontevedra acadará o vindeiro mes o noveno andar sobre a base de cimentación.

O último andar da torre asoma xa a máis de 40 metros de altura en dúas das tres franxas que conforman a zona de hospitalización.

Dado o progreso dos traballos, tamén se prevé que no próximo mes se remate a totalidade da estrutura do basamento.

Nas lousas estruturais da “Z” que conforman a zona de hospitalización, a partir da quinta planta onde os piares deben adaptarse á nova forma do edificio, aplicouse unha técnica construtiva novidosa en Galicia.

Esta técnica pioneira, coñecida como “lousa de transición postesada”, converterá a área sanitaria de Pontevedra e do Salnés nun referente construtivo de modernidade e vangarda. O seu emprego confire unha compresión extra ao formigón e actúa como unha segunda cimentación do edificio, sobre a que arrinca o resto das lousas da “Z” da hospitalización.

Os traballos executados ata agora e os volumes de material empregados revelan a magnitude da obra, na que se utilizaron máis de 4 millóns de quilos de aceiro pasivo (incorporado ao formigón), máis de 100.000 quilos de aceiro activo, máis de 75.000 m2 de lousa e 40.000 m3 de formigón.

A partir de agora e unha vez rematado o búnker de radioterapia, nos vindeiros meses acometeranse os traballos estruturais no muro de contención da avenida Montecelo, a zona dedicada a instalacións e dársenas de carga, así como a última franxa da “Z” de hospitalización.

Tamén se avanza no resto de traballos, como solos, tabicaría, fachadas ou instalacións. Ademais levouse a cabo o acondicionamento interno e a definición dos espazos habitacionais e de consultas. A maioría das habitacións ocuparán a torre de hospitalización, serán amplas e disporán de vistas.

O Goberno galego continúa progresando nas obras do Hospital Público de Montecelo, cuxa primeira fase supón unha achega autonómica de máis de 130 millóns de euros. No seu conxunto, o Goberno galego investirá 155 millóns de euros para dotar Pontevedra e a súa área dun hospital de referencia.

As obras en execución consisten na construción dun novo edificio hospitalario cunha superficie de preto de 92.000 metros cadrados distribuídos en 10 andares, desde o –1 ata o 9.

As instalacións constan dun edificio dianteiro, no que se situarán as consultas externas para os servizos de hematoloxía, medicina preventiva, cardioloxía ou dixestivo; e outro traseiro para as urxencias, o bloque cirúrxico, a UCI pediátrica ou os laboratorios. Sobre esa zona de basamento elévase un terceiro bloque que se corresponde co edificio de hospitalización.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando