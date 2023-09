A execución das obras de reforzo de seguridade na ponte sobre o río Lor en Folgoso fará necesario o corte de tráfico na LU-651 a partir do mércores

Este corte total da estrada estará activo desde o mércores ás 9 horas ata o domingo ás 18 horas

As actuacións son necesarias para reforzar a seguridade e a vialidade na ponte, dado o incremento de tráfico pesado debido á execución das obras de mellora da estrada entre Ferrería Vella e Seoane do Courel, nas que a Xunta inviste 3,4 M?

Para facilitar os desprazamentos entre Folgoso do Courel e Seoane durante o corte haberá itinerarios alternativos

A execución das obras de reforzo na ponte sobre o río Lor fará necesario o corte de tráfico na estrada LU–651 a partir do vindeiro mércores.

Este corte total da estrada estará activo desde o mércores ás 9 horas ata o domingo ás 18 horas, aproximadamente.

Estas actuacións son necesarias para reforzar a seguridade e a vialidade de xeito eficiente na ponte, dado o incremento de tráfico pesado debido á execución das obras de mellora da estrada entre Ferrería Vella e Seoane do Courel que está a acometer a Xunta.

Estes traballos preventivos desenvolveranse na citada ponte, á altura do punto quilométrico 27,18.

Para facilitar os desprazamentos entre Folgoso do Courel e Seoane durante o corte haberá itinerarios alternativos. Así, poderase tomar en Folgoso a estrada LUP–4701, cruzando o río Lor na ponte de Baldomir, e a 4,5 km, collendo o desvío por unha estrada local cara Eiriz e Lousadela, onde se tomaría a LU–P–1306 cara a Seceda e Sobredo ata volver á LU–651, á altura de Mogoxe.

Para acceder a Seoane, especialmente os vehículos pesados, tamén poden optar por diferentes opcións, en función da orixe. Poderán acceder pola estrada provincial LU–P–1301 que penetra no concello polo norte, procedente de Hospital, en Pedrafita do Cebreiro; ou acceder pola LU–P–5601, por Lóuzara e Meiraos. Outra ruta é utilizar a LU–P–1303, que provén do leste e do sur, procedente de Quiroga, por Ferramulín, Hórreos e Visuña.

Os accesos tanto a Ferreirós de Arriba como a Ferreirós de Abaixo desde Folgoso do Courel non se ven afectados. Do mesmo xeito, os accesos desde Seoane á Ferrería Nova, Ferrería Vella e Mercurín tamén permanecen operativos.

Cómpre lembrar que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade está a avanzar na execución dos traballos que permitirán o ensanche e mellora da estrada autonómica LU–651 entre Ferrería Vella e Seoane, no municipio de Folgoso do Courel, nos que inviste 3,4 millóns de euros.

Ademais, a Xunta vén de licitar a redacción do proxecto da 2ª fase do acondicionamento da LU–651 entre Folgoso do Courel e Seoane, dándolle continuidade

s obras en execución nesta vía autonómica, actuando entre os puntos 21+600 e 29+750, cun orzamento de máis de 6 M?.





