Ethel Vázquez salienta que mentres a Xunta conxela as peaxes, o Goberno de España imporá aos galegos unha nova suba do 4% na AP-9 e na AP-53

Vázquez Mourelle lamenta que o Executivo central non atendese a demanda de Galicia de evitar o incremento das peaxes estatais e se quede nun “remendo de última hora insuficiente”

Lembra que os Orzamentos da Xunta de 2023 recollen unha partida de 4,8M? para conxelar e bonificar as peaxes das autoestradas autonómicas, que seguirán a ser das máis baixas de España

Denuncia que nun momento económico complicado, o Goberno de España renuncie a facer un esforzo e evitar calquera suba de tarifas nunhas autoestradas estatais que continuarán entre as máis caras do país

Destaca a improvisación do Executivo estatal, que continúa sen aclarar que vai pasar coas bonificacións dos carburantes e cos descontos dos autobuses urbanos e interurbanos



Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, salienta que mentres a Xunta conxela as peaxes, o Goberno de España imporá aos galegos unha nova suba do 4% nas autoestradas estatais AP–9 e AP–53.

A conselleira lamentou que o Executivo central decidise non atender a demanda social de Galicia, da Xunta e dos parlamentos autonómico e nacional, de evitar un novo incremento das peaxes estatais. Segundo dixo, as medidas coñecidas a día de hoxe quedan nun “remendo de última hora insuficiente”.

En resposta a unha pregunta parlamentaria, Ethel Vázquez remarcou que os Orzamentos da Xunta de 2023 recollen unha partida de 4,8M? para conxelar e bonificar as peaxes das autoestradas autonómicas, a que conecta A Coruña e Carballo (AG–55) e a do Val Miñor (AG–57).

Destacou que en 2023, coa conxelación das peaxes e o mantemento das bonificacións, as autoestradas de competencia da Xunta seguirán a ter as tarifas máis baixas de España. Precisou que de non ter adoptado medidas a tempo o 1 de xaneiro, estas peaxes teríanse incrementado un 7%.

Ethel Vázquez contrapuxo isto coa planificación da Xunta, que xa incluíu nos seus Orzamentos unha dotación de 3,5 M? para garantir a viabilidade do servizo público de transporte de viaxeiros ante o incremento de gasto derivado do custo dos combustibles.

Por outra parte, a conselleira tamén respondeu hoxe no Parlamento a unha pregunta sobre a estrada OU–0807 en San Vicente de Leira, no concello de Vilamartín de Valdeorras, unha vía de titularidade provincial ao formar parte da rede de estradas da Deputación de Ourense.

Sinalou que a Xunta está a seguir con atención as solucións nas que está a traballar a Deputación de Ourense, financiando un servizo de autotaxi que garante unha mellor mobilidade dos veciños.

Apuntou que a administración provincial tamén ten previsto actuar na vía de acceso a este núcleo, como se ten comprometido co Concello de Vilamartín de Valdeorras.





