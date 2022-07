Ethel Vázquez informa ao alcalde da Rúa da adxudicación da redacción do proxecto do novo Centro de Saúde

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade abordou co rexedor, Álvaro Fernández, este contrato, adxudicado por 115.000 euros

Os traballos teñen por obxectivo definir a idea global do edificio do novo centro sanitario e da súa urbanización, coa concepción construtiva e instalacións

Desde a sinatura do contrato a empresa terá 3 meses para entregar o proxecto básico e, tras ser informado favorablemente, 2 meses para ultimar o proxecto de execución

O novo centro, cuxas obras suporán un investimento estimado de 2,4 M?, contará con máis de 1.000 m2 de superficie construída, duplicando a actual

Esta actuación é froito da colaboración entre a Consellería de Sanidade e o Concello, sendo a Consellería de Infraestruturas a encargada da súa execución



A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, mantivo esta semana unha reunión ao alcalde da Rúa, Álvaro Fernández, na que lle informou que a Xunta vén de adxudicar a redacción do proxecto básico e de execución e dirección de obra do novo centro de saúde do municipio.

O contrato adxudicouse á empresa Castroferro Arquitectos por un importe de 115.000 euros. Una vez adxudicado e asinado, a empresa disporá dun prazo de 3 meses para entregar o proxecto básico e de 2 meses para presentar o proxecto de execución.

Os traballos teñen por obxectivo definir a idea global do edificio e da súa urbanización, coa súa concepción construtiva e de instalacións. A proposta deberá integrar a tecnoloxía da madeira no seu deseño e prever unha resposta tecnolóxica co consumo enerxético o máis baixo posible.

Segundo detallou a conselleira, o orzamento estimado para a execución das obras do novo centro de saúde da Rúa estímase en 2,4 M?. Con todo, explicou, o investimento da Xunta quedará determinado finalmente no proxecto de execución, obxecto deste contrato.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade será a encargada de licitar e executar as obras, seguindo a encomenda da Consellería de Sanidade.

De acordo co programa funcional e de espazos, o novo centro de saúde verá duplicada a superficie actual pasando dos 490 m2 cadrados a máis de 1.000. Máis en concreto, a superficie construída será de 1.258 m2, cunha superficie útil de 1.094 m2.

A área de adultos contará con 3 consultas de medicina xeral, 3 de enfermaría, 1 sala de docencia, 1 sala polivalente e 1 sala técnica. Tamén haberá un área pediátrica cunha consulta médica, outra de enfermaría, sala de lactancia e un aseo e sala de espera específicos.

Ademais, o centro disporá dunha área da muller, cunha sala de atención con aseo propio, unha sala de educación para a saúde, almacén e vestiarios. O resto da superficie será para administración, servizos e instalacións.

