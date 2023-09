Ethel Vázquez garante que a Xunta está preparada para asumir a xestión da AP-9 e mellorar así o servizo da autoestrada aos galegos

Vázquez Mourelle subliña que o Goberno galego conta co coñecemento, a experiencia de xestión e a vontade política para incorporar a AP–9 á rede autonómica de estradas e garantir o seu mellor funcionamento

Remarca que a proposición de lei, presentada a través do grupo que sustenta a acción do Goberno galego e que iniciou hoxe o seu debate parlamentario, ten como obxectivo sentar as bases para non perder máis tempo nesta reivindicación histórica e xusta dos galegos

Lembra que a Xunta leva máis de 14 anos defendendo a transferencia a Galicia desta infraestrutura fundamental para o funcionamento da sociedade e da economía, ao vertebrar o territorio no que reside o 60% dos galegos

Incide en que o Goberno autonómico coñece en profundidade o funcionamento da autoestrada, as súas eivas, e a súa evolución, polo que está en condicións de poder responder mellor ás necesidades de mobilidade dos galegos

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2023

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, salientou esta mañá que a Xunta está preparada para asumir a xestión da AP–9 e mellorar así o servizo da autoestrada aos galegos.

Así o manifestou hoxe a titular de Infraestruturas e Mobilidade tras asistir ao debate de toma en consideración da proposición de Lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, Orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP–9 á Xunta de Galicia.

Vázquez Mourelle subliñou que o Goberno galego conta co coñecemento, a experiencia de xestión e a vontade política necesarias para incorporar a AP–9 á rede autonómica de estradas e garantir o seu mellor funcionamento.

Recordou que a Xunta asumiu o compromiso de seguir reivindicando ante o novo Executivo estatal que saíse das urnas o traspaso da AP–9 a Galicia e así o está facendo hoxe no Parlamento, sentando as bases para non perder máis tempo nesta reivindicación histórica e xusta dos galegos.

Ethel Vázquez fixo fincapé en que se leva agardando moito tempo por esta transferencia, xa que o Parlamento galego aprobou ata en tres ocasións por unanimidade esta demanda, que logo se viu desvirtuada e obstaculizada pola acción do Partido Socialista no Congreso.

Lembrou que a Xunta leva máis de 14 anos defendendo a transferencia a Galicia da Autoestrada do Atlántico, unha infraestrutura fundamental para o funcionamento da sociedade e da economía, xa que vertebra o territorio no que reside o 60% dos galegos.

Salientou que unha xestión máis próxima ao territorio desa infraestrutura permitiría que a AP–9 prestase un mellor servizo aos galegos e a Galicia.

Incidiu en que a Xunta coñece en profundidade o funcionamento da autoestrada, as súas eivas e a súa evolución, polo que está en condicións de poder responder mellor ás necesidades de mobilidade dos galegos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando